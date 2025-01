Bronski & Grünberg: Nestroyfaschiertes mit Popkulturfrikassee

Es handelte sich tatsächlich um eine Uraufführung. Obwohl doch Nestroy seine Posse mit Gesang 1849, ein Jahr nach der erfolglosen Revolution, aus der Taufe gehoben hatte. Denn das Stationendrama von Pschill und Dymnicki hat so gut wie nichts mit der Handlung der Original-„Höllenangst“ gemein. Abgesehen davon, dass es einen Wendelin gibt, den einst Nestroy verkörperte, und dass von einem „Teufelscontract“ die Rede ist.

Eine absurde Reise

Dymnicki und Pschill haben diverse Filme – von „Columbo“ bis „Müllers Büro“ – zusammen mit Zitaten und Couplets von Nestroy durch ihren Fleischwolf gedreht. Herausgekommen ist eine absurde Reise, die vom Wiener Varieté-Milieu über Irrenanstalten bis nach Prag führt.

Einst war ein gewisser Egon Schlingel der Star der Szene. Und so beginnt der turbulente Abend, bestritten von einem zehnköpfigen Ensemble und Bernhard Moshammer am E-Piano – denn auch mit einer fulminanten Darbietung. Thematisch kreisen die Songs, die Florian Carove als Entertainer darbringt, um einen Pakt. „Weniger ist mehr“ sei ein Schas: Mehr ist mehr! Aber nun sei er in der Geiselhaft des „Teifels“ – und verloren.