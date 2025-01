KunstHausWien: Die „Drama Queen“, vorgeladen von der Wien Holding

Gerlinde Riedl ist ein Stier. Dem Sternzeichen nach. Und mit Stieren ist es manchmal nicht einfach. Denn die können ungestüm sein. Gerlinde Riedl ist zudem ehrgeizig.

Eigentlich wollte die Kärntnerin, die in Wien Publizistik studiert hatte, zum profil. Aber man schickte sie weiter – in die Löwelstraße. Und dort diente sie in der Kommunikation. Die Karriere verlief daher, wie der Standard vermerkte, „maßgeblich im Windschatten“ der SPÖ.