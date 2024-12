Josefstadt: "Strukturelles Versagen der Theaterleitung"

Zahlreiche konkrete Vorwürfe gegen Josefstadt-Direktor Herbert Föttinger, weitere Regisseure und einen Schauspieler sowie strukturelles Versagen der Theaterleitung im Umgang mit Missständen führt die Executive Summary des Endberichts der Kanzlei Dorda zu Vorwürfen von sexueller oder struktureller Gewalt am Theater in der Josefstadt an, die am Freitag auf der Website des Theaters veröffentlicht wurde.

Die vom Stiftungsvorstand gezogenen Konsequenzen bleiben, so die APA in ihrer Zusammenfassung, "überschaubar". In mehreren Fällen gäbe es Vorwürfe, die den „Tatbestand einer sexuellen Belästigung grundsätzlich erfüllen“, oder „als Mobbing oder Bossing qualifiziert werden könnten“, so sie „von einem im Streitfall angerufenen Gericht für wahr erachtet werden“, heißt es. Da „die Betroffenen ausdrücklich anonym bleiben wollten“, werden in der zugänglich gemachten Zusammenfassung die erhobenen Vorwürfe nicht weiter konkretisiert.