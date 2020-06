Hitparaden-Stars: Das Phänomen Unheilig

Unheilig befinden sich auf Österreich-Tour: Am Freitag spielten sie in Graz, am Samstag in Linz, und am Sonntag, treten sie in der Wiener Stadthalle auf (Restkarten noch erhältlich).

Unheilig wurden im Jahr 2000 als Gruppe gegründet. Seit einem Richtungsstreit 2002 besteht Unheilig nur noch aus dem Sänger und Komponisten "Der Graf" (sein Name ist geheim).

Ursprünglich zählten Unheilig zur Gothic-Szene, ihre Musik war harter, elektronischer Rock. Mit dem Album "Große Freiheit", das sich 1,5 Millionen Mal verkaufte und in Deutschland und Österreich Platz eins erreichte, kam 2010 die Wende: Unheilig wurden zum Massenphänomen.

Was Unheilig so sexy macht, ist leicht erklärt: Sie spielen Schlager für die Rock-Generation, Schlager für alle, die vorgeben, Schlager nicht zu mögen. Des Grafen Texte über Tod, Liebe, Treue beschwören pathetisch das große Gefühl. Sie sind – elegant gemachter, rockender – Kitsch. Lieblingsthema: Verlust und Trauer.