Hinschauen statt vorbeigehen: Porträts von Obdachlosen im Stadtpark

Normalerweise porträtiert Ilgner Personen eines anderen öffentlichen Lebens, hatte schon Burgdirektor Matthias Hartmann oder Regisseur Ulrich Seidl vor der Linse. Ebenso aufwendig, mit professioneller Kamera und entsprechendem Licht, fotografierte Ilgner nun die Obdachlosen. Inszeniert sind die Bilder deshalb nicht. Sie zeigen die Schlafstellen, zusammengeschustert mit Decken, Plastikplanen, und Karton. Einzige Vorgabe Ilgners: "Die Protagonisten sollten liegen, um die Funktion der Schlafplätze als Unterschlüpfe herauszustreichen". Eine Funktion, die im Namen der Bildserie verdeutlicht wird. "Shelter" heißt übersetzt Unterschlupf.

Über einen Zeitraum von drei Monaten, von Dezember 2012 bis Februar 2013, kam Ilgner immer wieder in den Stadtpark. Eine Zeit, in der er auch die Obdachlosen besser kennenlernte. "Viele erzählten mir ihre Geschichten, zeigten mir Fotos ihrer Partnerinnen oder ihrer Kinder." Einer der Obdachlosen, der einmal Schachmeister in seiner Heimat war, zeigte Ilgner stolz sein Reiseschach aus Plastik. "Seine Rente betrug 220 Euro im Monat. Selbst in Tschechien war das zu wenig zum Leben."

Um die Obdachlosen im Stadtpark für sein Projekt zu gewinnen, bot Ilgner auch eine Bezahlung an. "Das ist natürlich auch ein Job, der bezahlt gehört. Ich würde das auch nicht gratis machen". Warum sich die Obdachlosen ausgerechnet den Stadtpark als Unterschlupf aussuchten, kann der Fotograf mittlerweile gut nachvollziehen: "Es ist ein relativ geschützter Ort, in der Nähe der Innenstadt."