"Hillbilly Elegy" auf Netflix: Biografie eines Trump-Wählers

„Hillbilly Elegy“ wurde zum Bestseller und somit reif für die Verfilmung. Regie-Routinier Ron Howard nahm sich des Stoffes für Netflix an (ab Dienstag abrufbar; in Österreich ist ein Kinostart geplant). Der liberale Hollywoodianer wollte sich offenbar in keine ideologischen Nesseln setzen und löschte die Unterzeile des Romans – die „Gesellschaft in der Krise“ – aus seiner Verfilmung. Übrig blieb die „Geschichte meiner Familie“, die J. D. Vance (Gabriel Basso) in Rückblenden auf seine Jugend erzählt.

Der Trigger der Erinnerung erfolgt durch den Anruf der Schwester, die J. D. in die Heimatstadt in Ohio zurück bittet. Die Mutter ist nach einer Überdosis Heroin im Krankenhaus gelandet und muss in eine Rehab-Klinik übersiedelt werden.