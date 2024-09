"Hi, AI": Zukunftsmusik von Yasmo und Flip

“Hi, AI (134 TWh)”: so heißt der neue Song von Rapperin und Slam-Poetin Yasmo ft. Flip von der Band Texta (zum Anhören hier), der die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf die Umwelt thematisiert. “Die Idee war, in einem pädagogischen Sinne Aufklärungsarbeit zu betreiben, was KI für Umwelt und Klima bedeutet”, erklärt Yasmo. “Ist der Preis für ein Gespräch mit dir ein halber Liter Wasser?”, heißt es in dem Song, denn so viel Wasser wird benötigt, um eine halbe Stunde mit einer Software wie ChatGPT zu chatten.

Der Song ist Teil des Projekts “Songs About AI”. Die Idee dazu stammt vom Forschungsteam der Psychologin Martina Mara, die an der Johannes Kepler Uni in Linz zu künstlicher Intelligenz forscht. “In Österreich ist es um das KI-Wissen schlecht bestellt. Die aktuellen repräsentativen Zahlen zeigen, dass nur 11% der Österreicher:innen jemandem erklären könnten, was KI ist.”, erklärt Mara. “Das ist wirklich ein Problem, denn künstliche Intelligenz ist eine einflussreiche Technologie und betrifft uns mittlerweile alle im Alltag und im Berufsleben.”