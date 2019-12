"Hey Brother": David Guetta und Co. feierten verstorbenen Avicii

Nicht zuletzt die ausgekoppelte Single "SOS" beschreibt den Zwiespalt recht gut, den Avicii bis zuletzt verkörperte: klare, fröhlich machende Musik gepaart mit einem Text, der manchmal nach Hilfe zu rufen scheint. "Can you hear me, SOS, help me put my mind to rest", sang Aloe Blacc in der Friends Arena.

Top-DJs wie Nicky Romero, Kygo und David Guetta hatten die Menge zuvor mit ihren Sets auf das eigentliche Gedenkkonzert eingestimmt. Laidback Luke ließ mit einem Shirt mit der Aufschrift " Avicii Forever" keinen Zweifel daran, dass der DJ und dessen Musik aus seiner Sicht nie vergessen werden sollten. Das belgische Duo Dimitri Vegas & Like Mike ("The Hum") verkündete später: "Wir sind heute Abend aus Liebe für Tim hier, aus Liebe für seine großartige Musik!"