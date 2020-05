Heute ist Zahltag für Wrabetz

Doch ändern wird Wrabetz an der Entscheidung nichts mehr. Für ihn ist nämlich Zahltag. Anfang August mit historischer Mehrheit als Chef des Öffentlich-Rechtlichen wiederbestellt, muss der 51-Jährige nun beginnen, die offenen Rechnungen begleichen. Obwohl er ja betont hatte, dass er "nicht mit der Politik verhandelt" habe. Aber bei 13 zu besetzenden Posten allein in der höchsten Führungsebene ist es für den gewieften Taktiker nicht schwer, alle Farben im Polit-Spektrum zufriedenzustellen. Und: Weitere Jobs, etwas tiefer in der Hierarchie, könnten folgen.



Wie das so abläuft, darin hat Kärntens Landeshauptmann Dörfler (FPK) Einblicke gewährt. Im Stile von "Einfach ehrlich, einfach Gerhard" erklärte er zwei Tage vor dem Votum via Aussendung: Er habe sich mit dem ORF -General auf Karin Bernhard als neue Landesdirektorin geeinigt. Wrabetz versuchte noch die schiefe Optik zu korrigieren: Dörfler habe seinem Vorschlag zugestimmt. Fünf Jahre zuvor hat sich Kärntens Landesdirektor Willy Haslitzer als Radio-Chef versenkt, als er sich noch vor der Wahl beim damaligen Landeshauptmann Jörg Haider bedankte ...