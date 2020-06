Eldorado suchen, Elend finden

Nachdem ihr Film "Ziemlich beste Freunde" zum Überraschungserfolg des Jahres 2011 wurde und in Frankreich über 19,2 Millionen Zuseher in die Kinos lockte, hatte das Regie-Duo Olivier Nakache und Eric Toledano zwei Möglichkeiten: "Entweder, wir eröffnen ein Sushi-Restaurant in Paris oder wir erzählen weiter unsere Geschichten."

Offensichtlich haben sich die beiden Franzosen für Letzteres entschieden: Ihre freundliche Tragikomödie "Heute bin ich Samba" (ab Freitag im Kino) erzählt von einem Senegalesen namens Samba, der sich illegal in Frankreich aufhält und nach zehn Jahren von der Abschiebung bedroht wird. Wieder setzen Toledo und Nakache auf die Strahlkraft ihres Lieblingsdarstellers, des französischen Stars Omar Sy. An seine Seite haben sie Charlotte Gainsbourg gestellt – als seine Sozialhelferin und zart aufkeimenden "Love Interest".