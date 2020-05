Herta Müller nach Notoperation im Spital

Die deutsch-rumänische Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller (60) hat aus Krankheitsgründen alle für dieses Jahr anstehenden Termine abgesagt. "Sie wird gut versorgt und ist auf dem Weg der Besserung", sagte die Sprecherin des Hanser Verlags, Christina Knecht, der Nachrichtenagentur dpa am Montag in München.

Müller war am Sonntag zu einer Lesung in Bern erwartet worden, die infolge eines "schweren gesundheitlichen Zwischenfalls" nicht stattfinden konnte, wie die Hochschule der Künste Bern (HKB) mitteilte.

Herta Müller ("Atemschaukel", "Herztier") wurde 2009 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Die 1953 geborene Autorin lebt seit 1987 in Berlin. Sie gehört mit ihrem ebenso bewegenden wie bedrückenden Prosawerk zu den großen Figuren der internationalen Literaturszene. Ihre Bücher wurden in 50 Sprachen übersetzt. Darin erzählt sie von den Verletzungen, denen Menschen in einem diktatorischen Regime ausgesetzt sind.