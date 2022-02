"Herrschaftszeiten (noch mal?)" im Werk X: Ein Probenbesuch

Viel los, wenig Text

Die BĂŒhne im Werk X verwandelt Kamerun bei seiner Konzertinstallation zum „KonfliktĂŒberwindungszentrum“, wie er am Beginn des Abends sagt. Er selbst stellt sich dem Publikum als "neutrale Instanz" vor, der vom BĂŒhnenrand aus die jungen Schauspierlinnen und Schauspieler mit Musik versorgt. An Kameruns Seite: Der am Klavier und Synthesizer agierende Komponist PC Nackt sowie Kristian Lind am Kontrabass.

Auf der BĂŒhne spielt sich dann so einiges ab – vieles davon gleichzeitig, so dass man als Zusehender oft nie genau weiß, auf welchen Teil der Inszenierung man seinen Blick richten soll. Einige Szenen werden zusĂ€tzlich noch mit Kameras eingefangen. Diese Live-Bilder werden dann auf die Wand oberhalb der BĂŒhne projiziert. "Ich denke bei meinen Arbeiten fĂŒrs Theater immer sehr „lynchig“, sagt Kamerun. Mit "lynchig" meint er die Arbeiten des großen US-Regisseurs David Lynch, der in seinen Filmen stets bewusst mit gewohnten ErzĂ€hlstrukturen bricht.

Gesprochen wird im StĂŒck wenig. Vereinzelt hĂ€lt die Schauspielerin Ines Schiller einen Monolog. Sie erzĂ€hlt von Machtmissbrauch, Unterwerfung und scheinbar festgefahrenen Strukturen - von "Ich liebe meinen Kaiser" bis hin zu "Ich liebe meinen Kanzler" ist es nicht weit. „Macht und dessen Missbrauch gilt als Geißel der Menschheit“, steht dazu im Pressetext.