Herbe Schönheit: Zwei Alben von Nico neu aufgelegt

Das Schaffen von Nico alias Christa Päffgen 1938–1988) gehört zum Spannendsten, was die (weibliche) Rock-Geschichte der 60er- und 70er-Jahre zu berichten weiß. Die in Köln geborene Künstlerin wurde in New York zum Model, zur Muse und gefragten Sängerin. Nach dem Debüt „Chelsea Girl“ und der Zusammenarbeit mit The Velvet Underground erschien mit „The Marble Index“ (1968) ihr zweites Soloalbum, produziert von John Cale.