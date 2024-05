Herausragendes Tanztheater über die Ohnmacht des Einzelnen

Da Tänzerinnen und Tänzer selten eine Sprechausbildung haben, bergen gesprochene Texte das Risiko, hinter der Bewegung zurückzubleiben. In „Assembly Hall“ haben Schauspielerinnen und Schauspieler den Text eingesprochen, den die Performer durch Lippenbewegungen synchron vermitteln. „Assembly Hall“ schildert die Jahresversammlung eines Vereins in Nordamerika, der sich eigentlich für wohltätige Zwecke einsetzen soll. In Österreich wären es Säle in Wirtshäusern. Die Mitglieder haben jedoch vor allem mit eigenen Problemen zu tun, zum Vereinszweck kommt man erst gar nicht.