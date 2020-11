Henning May ist überzeugt: „Parolen alleine sind laut und leer“

Rund 30 Shows, darunter Auftritte in Istanbul und St. Petersburg, mussten AnnenMayKantereit wegen der Corona-Beschränkungen heuer absagen. Bassist Malte Huck zog sich daraufhin – vorerst – von der Band zurück. Die anderen arbeiteten an „12“, das mit melancholischen Klavierballaden und nachdenklichen Midtempo-Songs ein perfektes Abbild dieser fordernden Zeit ist. Die spiegelt sich auch in den Texten, die vorwiegend May schreibt. „Die Gelder fließen, die Tränen auch“, singt er in „Gegenwart“, bezieht sich dabei auf seine zwiegespaltene Meinung in Bezug auf Wirtschaftshilfen.