Wie Helmuth Gsöllpointner mit 90 in einen kreativen Furor verfiel

Nach einer großen Ausstellung im MAK 2003 bietet die Galerie Giese & Schweiger nun nach langer Zeit wieder einen Anlass zur erneuten Entdeckung des Künstlers in Wien. Und es traf sich gut, dass der mittlerweile 90-Jährige kurz zuvor noch einmal einen ganz neuen Werkblock geschaffen hatte, der mit seinen langjährigen Markenzeichen, der unbedingten Präzision und der Anbindung an industrielle Fertigungstechniken, bricht.

„Ich habe vor mehr als 30 Jahren einmal aus Spaß über so ein Porit-Modell Linien gezeichnet“, erzählt Gsöllpointner dem KURIER. „Diese Zeichnungen sind dann viele Jahre gelegen, und vergangenes Jahr habe ich damit zu spielen begonnen. Und ich bin förmlich überrannt worden, mit einem Prozess, über den man sagt: Kunst kommt nicht von Können, sondern von Müssen. Ich habe dann Stäbe zu diesen neuen Objekten geklebt, die eigentlich Hauptinhalt dieser Ausstellung sind. Die sind alle innerhalb von vier Monaten entstanden, ich war Tag und Nacht wie besessen!“

Gedachte Architekturen

„Stabräume“ heißen die aus Modellkarton geklebten Skulpturen, die die Galerie nun neben Gsöllpointners „Variablen Objekten“ aus verschiedenen Werkphasen präsentiert. Sie erinnern an zweckfreie Raummodelle, wie man sie etwa von russischen Konstruktivisten wie El Lissitzky kennt, aber auch an Fantasiearchitekturen wie jene der Gruppe „Haus-Rucker-Co“, deren Linz-Wahrzeichen, die „Nike“ am Dach der Kunstuniversität, 1977 im Rahmen des von Gsöllpointner und Peter Baum organisierten „Forum Metall“ ermöglicht wurde.