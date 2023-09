Der Stahlarbeiter: Helmuth Gsöllpointner feiert 90. Geburtstag

Über den gesamten Linzer Stadtraum verstreut hat der Künstler seine Spuren in Form von Skulpturen hinterlassen. So stammen etwa der Brunnen bei der Anton-Bruckner-Uni, das Kriegerdenkmal am Bindermichl oder die Stahlplastik „Spirit of Linz“ am Rande des Parks der Kepleruni von ihm.

Richtungsweisend war er auch als Initiator und Leiter von Großveranstaltungen wie „Forum Stahl“, „Forum Metall“ und „Forum Design“. Darüber hinaus leitete der Künstler von 1973 bis 2001 die Meisterklasse Metall (Objekt- und Produktgestaltung) an der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz, deren Rektor er von 1977 bis 1988 war.