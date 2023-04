Helene Fischer startete in Hamburg ihre Megatour

Was Helene Fischer angreift, ist in der Regel ziemlich perfekt. Das gilt auch für ihre neue, am Dienstag in Hamburg gestartete Tour zum Album "Rausch". So schmetterte die 38-Jährige nicht nur einen Hit nach dem anderen, sie zauberte gemeinsam mit ihren Tänzerinnen und Tänzern und dem Akrobatik-Team von Cirque du Soleil auch eine atemberaubende Show auf die Bühne.

Ob in der Luft oder umringt von Feuer oder Wasser - der Schlager-Superstar begeisterte die rund 12.000 Besucher in der Barclays-Arena. Vom 5. bis 10. September gastiert Fischer fünfmal in der Wiener Stadthalle. Für sie selbst war der Auftakt ihrer Megatour - der ersten nach fünf Jahren Pause - auch ein besonderes Erlebnis, wie sie nach wenigen Songs sagte. "Es ist ein hochemotionaler Abend für uns heute." Das Team habe in den vergangenen Monaten sehr intensiv geprobt. Eine Verletzung der Sängerin hatte dann allerdings die Pläne durchkreuzt.