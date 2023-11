Helene Fischer und Shirin David bringen gemeinsames Lied heraus

Gemeinsamer Auftritt bei "Wetten, dass ...?"

Kommenden Donnerstag soll "Helene Fischer x Shirin David" um 23.59 Uhr erscheinen. Die beiden Sängerinnen werden zuvor bei der letzten Ausgabe der Sendung "Wetten, dass ...?" bei Thomas Gottschalk auftreten.

In dem Social-Media-Video streuen sie sich gegenseitig Rosen. "Ich finde sie als Mensch wahnsinnig toll", sagt Fischer √ľber die 28-J√§hrige Shirin David, die eigentlich Barbara Schirin Davidavińćius hei√üt. Fischer bezeichnet sie als "Vorreiterin", die f√ľr Frauen einsteht und junge M√§dchen motiviert. Der Song bekomme mit ihr eine ganz neue Bedeutung. In dem Instagram-Video wird der gesungene Teil von "Atemlos durch die Nacht" durch gerappte Textpassagen von David erg√§nzt.

Auch David zeigt sich ger√ľhrt: "So eine Rieseninspiration f√ľr mich. So ein Song, so ein Frauenbild mit so einer Power, dass ich ein Teil davon sein darf, das ist so krass f√ľr mich." Und: Jede K√ľnstlerin in Deutschland tr√§ume davon, mit Fischer zu kooperieren.