Gottschalk-Abschied: "Masked Singer" geht letztem "Wetten, dass..?" aus dem Weg

Auch die Show-Konkurrenz verneigt sich vor Thomas Gottschalk. Wenn der Entertainer ein letztes Mal "Wetten, dass..?" moderiert, soll das sein Abend sein. Deshalb wird die Samstagabendshow "The Masked Singer" in der neuen Staffel einmalig auf einen anderen Tag wechseln. Das gab ProSieben am Mittwoch bekannt.

"Für unsere Stars unter den Masken ist der Abschied von Thomas Gottschalk ein großer Moment, den sie nicht gegen ihn, sondern mit ihm verbringen möchten", sagte Moderator Matthias Opdenhövel. "Diesem Wunsch konnte sich ProSieben natürlich nicht widersetzen."

Die zweite Ausgabe der eigenen Show läuft deshalb um einen Tag verzögert am 26. November um 20.15 Uhr, also am Sonntagabend. Der Samstagabend, 25. November, wird so zum Solo für Thomas Gottschalk, wenn er zum letzten Mal "Wetten, dass..?" präsentiert.

ProSieben entscheidet für Zuschauer

ProSieben-Sprecher Christoph Körfer erklärte: "Manchmal kann man sich nur schwer oder auch gar nicht entscheiden, wo man sein will oder was man schauen will. Deshalb lassen wir Deutschland in der zweiten Folge von 'The Masked Singer' ausnahmsweise erst am Sonntag rätseln, welche Stars unter den Masken stecken."

Die neue Staffel der Erfolgsshow "The Masked Singer" startet am 18. November auf ProSieben, einem Samstag. Um die Details macht ProSieben noch ein großes Geheimnis. Weder zu den Masken noch zum Datum, an dem das Finale steigt, wollte der Sender etwas verraten.

In der Live-Show treten Prominente inkognito als Sänger auf, ihre Identität verstecken sie unter schweren Ganzkörperkostümen. Enttarnt werden Teilnehmer erst, wenn sie nicht genügend Stimmen vom Publikum bekommen - oder ganz am Ende das Finale gewinnen.

Rätseln um "Wetten, dass..?"

Auch um die Gäste bei der letzten Ausgabe der ZDF-Samstagabendshow „Wetten, dass..?“ gibt es ein Rätseln. Einen Hinweis lieferte jüngst Thomas Gottschalk selbst. Im Podcast „Die Supernasen“ (RTL+) redet Gottschalk mit Mike Krüger unter anderem als Beatles-Fan über das neue Album der Rolling Stones. Dann sagt er auch: „Ich darf in aller Bescheidenheit ankündigen, dass bei mir Helene Fischer in ,Wetten, dass..?' gemeinsam mit Shirin David auftreten wird. Das ist ungefähr wie die Stones mit Lady Gaga, die ich leider nicht habe.“

Und Gottschalk führt aus: „Die singen zusammen, irgendeine Reminiszenz an 100 Jahre ,Atemlos' - oder waren's erst zehn?“ Offiziell gibt es vom ZDF zu den Gästen am 25. November bisher noch keine Details. Fischer ist die erfolgreichste Sängerin im deutschsprachigen Raum, David gilt als Rap-Königin, ist derzeit auch als Coach bei der Castingshow „The Voice of Germany“ dabei.

Gottschalk (73) erzählt seinem Podcast-Kumpel Krüger (71) auch, dass Weltstar Cher (77) zu ihm bei „Wetten, dass..?“ kommen werde. Die Sängerin hat vor Kurzem ein Weihnachtsalbum veröffentlicht.

Als Krüger sagt, dass ja derzeit viele deutsche Sänger sich mit Rappern zusammentun, weil Udo Lindenberg und Apache 207 so erfolgreich mit ihrem Song „Komet“ gewesen seien, spoilert Gottschalk auch, dass man für „Wetten, dass..?“ wohl an Apache „dran“ sei. Der Rapper tritt eigentlich nicht im Fernsehen auf, man hoffe aber, dass er vielleicht eine Ausnahme mache.