Heino Ferch über Mafia: "Hass und Schmerz über Generationen"

KURIER: Was zeichnet diese Krimireihe aus?

Heino Ferch: Das Besondere an der Reihe ist, dass ich einen Menschen spiele, den es wirklich gibt. Kriminalhauptkommissar Ingo Thiel. Ein Ermittlerstar in Deutschland, der eine Aufklärungsrate von 99,8 Prozent hat. Ein unglaublich sturer, penetranter, kettenrauchender Ermittler, der so lange die Nadel im Heuhaufen sucht, bis er sie findet. Dabei schreckt er auch nicht davor zurück, sich mit der Obrigkeit anzulegen. Er bohrt so lange nach, bis der Dreck an die Oberfläche kommt.

Wie viel Ingo Thiel sind Sie während der Dreharbeiten?

So viel es geht. Ich bin immer wieder im Austausch mit ihm und versuche das alles zu transportieren, was er verkörpert, was ihn ausmacht. Da ich nicht rauche, muss ich mir die Kräuterzigaretten stangenweise runterziehen. Ich versuche, diesem Menschen so gut es geht, gerecht zu werden.

Arbeitet Ingo Thiel bei den Drehbüchern mit?

Ja, er ist ständig im Austausch mit dem Regisseur, den Autoren, Produzenten und mit mir. Er ist sehr darauf bedacht, dass alles so gezeigt wird, wie es tatsächlich ist beziehungsweise bei den Fällen abgelaufen ist. Wir wollten mit der Krimireihe ein True Crime-Format schaffen, eine Alternative zu den ganzen Krimis, die es mittlerweile gibt und die mit der Realität oft nicht viel gemein haben. Wir wollen die Polizeiarbeit so pur wie möglich transportieren. Wir wollen es so zeigen, wie es tatsächlich ist, wie Kriminalkommissare denken und arbeiten.