Heimische Filme auf der Berlinale: Zwischen Kopftuch und Trinkgelage

Kurdwin Ayub, Jahrgang 1990, startete als Videokünstlerin und drehte anfangs ihre Filme oft von ihrem Bett aus. In ihrem famosen Reise-Home-Movie „Paradies! Paradies!“ trat sie mit ihrem Vater eine Reise in den Irak an und landete im Kampfgebiet der IS. In „Sonne“ stellt sie die Frage nach Identität und Heimat aus der Perspektive dreier Mädchen, die zum Spaß ein Burka-Musikvideo drehen und plötzlich in der muslimischen Community als „Stars“ herumgereicht werden.

Die Kurdin Yesmin trägt das Kopftuch aus Überzeugung, ihre Freundinnen Bella und Nati verwenden ihn nur als coolen Hauptschmuck für ihre Bühnenauftritte. Sinnigerweise intonieren sie „Losing My Religion“ von R.E.M. vor der Kamera – und bald schon stellen sich unvorhergesehene Entfremdungen ein. Bella und Nati lassen sich von zwei jungen, kurdischen Patrioten faszinieren, während Yesmin deren Macho-Gehabe auf die Nerven geht und ihr das Kopftuch zunehmend verleidet. Gleichzeitig hat sie zu Hause Stress mit ihren streitenden Eltern und dem kleinen Bruder.

Kurdwin Ayub erzählt ihre lebhafte, oft sehr witzige Coming-of-Age-Geschichte in allen Formaten jugendlicher Selbstbespiegelung – vom Tiktok-Clip bis zur Instagram-Story, denn zwischen Kopftuch und Trinkgelage, Gebet und Zigaretten ist das Handy nie weit.

Die nächste Gelegenheit, „Sonne“ zu sehen, bietet sich übrigens bei der Eröffnung der Diagonale.