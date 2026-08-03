„Michaela Kohlhaas“: Von einer, der es einfach reichte

Michaela Kohlhaas brach auf. Sie zog mehrere Schichten Kleidung an, packte ihren Rucksack. Ihre Taschen füllte sie mit Nüssen. Sie verließ ihre Wohnung. Vorher trug sie noch ihre Zimmerpflanzen ins Stiegenhaus: „Zu verschenken“. In ihrem Job als Friedhofsverwalterin hatte sie sich beurlauben lassen. Zuvor hatte sie noch Selfies gemacht und gepostet: „Tod (links, unsichtbar), und ich (rechts) machen Feierabend.“ Was „die Kohlhaas“, wie sie hier genannt wird, vorhatte? Schluss zu machen. Sich nichts mehr gefallen lassen. Unmittelbarer Anlass: Ihre Stammkneipe war von einem reichen Galeristen übernommen worden, der drohte, überhaupt gleich das ganze Grätzel aufzukaufen. Schon zuvor hatte sie begonnen, sich von der Gesellschaft abzuwenden. Vermögensaufbau, Konsum und ähnliches Streben waren ihr längst fremd geworden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © CoVER Heike Geißler: „Michaela Kohlhaas“, Suhrkamp.

253 Seiten. 24,70 Euro.

Die Aufsässige Heike Geißler erzählt in ihrem Roman „Michaela Kohlhaas“ die berühmte Novelle von Heinrich von Kleist neu. Die Geschichte des Pferdehändlers, der sich ungerecht behandelt fühlt und nach Vergeltung strebt, wird zum Vorbild für Michaela Kohlhaas, eine Frau mittleren Alters, der es, nach jahrelangen Erfahrungen von Ohnmacht gegenüber der Willkür anderer, endgültig reicht. Angefangen bei Männern, die sie mies behandelten, bis zu Chefs, die sich auf Kosten der Allgemeinheit bereicherten. Ort der Handlung ist Leipzig. Die Erzählerin lernt Michaela Kohlhaas bei einem Spaziergang auf einem Friedhof kennen, wo Kohlhaas arbeitet. Für den Rest des Romans verfolgt die faszinierte Ich-Erzählerin den bemerkenswerten Weg dieser Aufsässigen, die sich mit einem Mal nicht mehr darum schert, was aus ihrer Arbeit, ihrer Pension und überhaupt dem Rest ihres Lebens werden würde. Wie eine Obdachlose lebt sie nun mal hier, mal dort, gibt sich frei und selbstbestimmt, was die Erzählerin mit geschliffener Sprache und viel Wortwitz kommentiert. Anstatt wie Michael Kohlhaas zu morden und Städte niederzubrennen, zieht Michaela Kohlhaas mit dem Planwagen durch das Land und sorgt für Aufregung. Sie ist der Natur ausgesetzt, was ihr aber nur am Anfang zu schaffen macht. Sie wird mehr und mehr selbst ein Stück Natur. Einer Gesellschaft, die von Konsum- und Machtstreben dominiert wird, verweigert sie sich zusehends. Ihr radikaler Ausstieg verstört.