Heidi Hortens Privatmuseum in Wien eröffnet am 3. Juni

Aufbau, Umbau, Ausbau

Das Horten-Museum war nach Plänen von the next ENTERprise architects in rund 20 Monaten in ein Museum für moderne und zeitgenössische Kunst verwandelt worden. Drei Ausstellungsebenen, die durch freischwebende Treppen verbunden sind, bieten nun auf rund 1.500m2 großzügige Ausstellungsflächen. Ein Atelier mit Terrasse ist kreativen Vermittlungsaktivitäten gewidmet. Ein besonderer Ort im Museum mit historischem Bezug ist laut Ankündigung der Tea Room: Gestaltet von den Künstlern Markus Schinwald und Hans Kupelwieser, lädt er Besucher*innen zum Entspannen ein.

Geleitet wird die Institution von Agnes Husslein-Arco, der vormaligen Direktorin des Belvedere, die bereits in ihrer früheren Tätigkeit beim Auktionshaus Sotheby's maßgeblich in den Aufbau der Horten Sammlung eingebunden war. Die erste Themenausstellung widmet sich ab Herbst 2022 der Museumsgründerin selbst und stellt einen wesentlichen Gesichtspunkt ihrer Sammlung in den Fokus: Frauenbildnisse und Aspekte von Weiblichkeit. Im Mittelpunkt steht dabei die Mode, das beherrschende Modell für den Zeitgeist, die Gesellschaft und ihren Wandel. Der österreichische Designer Arthur Arbesser inszeniert ausgewählte Haute Couture aus dem Besitz Heidi Goëss-Hortens neben Werken von Kees van Dongen, August Macke und Andy Warhol sowie zeitgenössischen Ergänzungen von Sylvie Fleury, Lena Henke, Birgit Jürgenssen, Michèle Pagel und anderen.