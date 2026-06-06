Sopranistin Hedwig Ritter: „Social Media ist gefährlich und unkünstlerisch“

Hedwig Ritter erlebt gerade die Magie des Theaters am eigenen Leib – und zwar ganz buchstäblich: Ihr Kostüm als Giulietta in „Hoffmanns Erzählungen“ „schaut nämlich richtig nackt aus und fühlt sich total angezogen an“. Das passt, spielt sie doch die Kurtisane, die Hoffmanns Spiegelbild stehlen soll. Die Oper von Jacques Offenbach feiert am Sonntag in der Volksoper Premiere, in der Regie von Direktorin Lotte de Beer.

Hedwig Ritter findet viel Aktualität in der Oper und auch beim Dichter Hoffmann: „Wie haben heute ganz viele Rollenbilder im Kopf, wie was zu sein hat. Wenn man auf Social Media schaut, gibt es ja unzählige Postings mit Listen: ,An diesen fünf Zeichen, erkennst du, dass er dich wirklich liebt‘. Es gibt so viele Schablonen, wir suchen nach einer Anleitung. Hoffmann hat auch diese Rollenbilder, mit denen er versucht, Sicherheit zu kriegen, und schafft es nicht, denn kein Mensch passt in eine Rolle.“

In den sozialen Medien ist Hedwig Ritter vertreten, weil es ihr als aufstrebende Sängerin angeraten wurde. Gern macht sie es nicht: „Das drängt einen in etwas, was mit Singen nichts zu tun hat. Dieses Gefühl von Gefallen-Wollen und das Schauen, wer was mag. Das ist beim Singen eher hinderlich, wenn ich das da mache, finde ich mich nie. Deswegen finde ich es gefährlich und unkünstlerisch.“