Haydn mit Popcorn: Ein großer Abend im Opern-Kino

Die Geschichte der 1782 auf Schloss Eszterháza uraufgeführten Oper ist, naja, leicht antiquiert und nach heutigen dramaturgischen Gesichtspunkten bedingt bühnentauglich: Ein Paar liebt einander, wird jedoch an der glückseligen Liebesausübung vom vor Eifersucht rasenden Roland gehindert; ein durchgeknallter König versucht den beiden zur Hilfe zu kommen, indem er alles, was sie bedroht, niederzumetzeln bereit ist; wirklich Hilfe bringt aber erst die Zauberin Alcina, die mit diesem Roland, also Orlando, die seltsamsten Dinge anstellt. So weit, so gut, so Haydn. Viel Spaß, liebe Regisseure, mit diesem Plot.