Hauptpreis des Zürich Film Festivals geht nach Mexiko

Die deutsche Tragikomödie "Finsterworld" von Regisseurin Frauke Finsterwalder setzte sich beim Wettbewerb der deutschsprachigen Spielfilme durch und erhielt darüber hinaus den Kritikerpreis. Auch der Publikumspreis ging nach Deutschland, für "Journey To Jah".

Zu den weiteren Preisträgern des 9. Zurich Film Festival gehört Kaspar Astrup Schroeders "Lej En Familie". Das dänische Porträt eines Firmenchefs mit einer eigenartigen Geschäftsidee erhielt ein "Goldenes Auge" für den besten internationalen Dokumentarfilm.

Erstmals verliehen wurde in diesem Jahr das "Kleine Goldene Auge" für den besten Streifen in der Sektion "Kinder- und Familienfilme". Ausgezeichnet wurde der britische Beitrag "Believe" von David Scheinmann.

Die Preise sind mit jeweils 20.000 Franken dotiert. Dazu kommen 60.000 Franken für die Promotion des Films in den Schweizer Kinos.