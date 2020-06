15. Filmfestival Diagonale ist gestartet

Mit dem Thema allgegenwärtigen Finanzen beschäftigte sich Barbara Pichler in ihrer Eröffnungsrede: "Der Diskurs rund um die Möglichkeiten, Notwendigkeiten und Aufgaben von Kunst wird im Moment von finanziellen Fragen dominiert", erläuterte sie. Die Mittel der öffentlichen Hand würden sinken, und Sparzwänge seien überall spürbar, doch es gehe dabei auch um "die Frage der Verantwortung von öffentlicher Hand und Gesellschaft."



Es sei nicht zulässig, Institutionen gegeneinander auszuspielen, oder Kunst und Kultur beispielsweise gegen Kindergärten, das Gesundheitssystem oder den Straßenbau. "Diese Art von Vereinfachung äußerst komplexer Zusammenhänge bietet uns nur Wahlmöglichkeiten, die in Wahrheit keine sind oder zumindest keine sein dürfen. Kunst und Kultur sind Spiegel und Kritik, Widerstand und Triebfeder einer Gesellschaft."



Auch der Begriff "Umwegrentabilität" würde zu kurz greifen und würde am Kern der Sache vorbeigehen. Kino und Film sind soziale und dynamische Künste, die unsere Kultur und Gesellschaft reflektieren oder auch kommentieren. Festivals schaffen einen privilegierten Ort, an dem wir diese Künste in ihrer Vielfalt erleben können. Sie entziehen sich in dieser Hinsicht dem Markt, sie müssen und sollen das auch tun, denn Festivals sind nicht nur Unterhaltung für einen netten Kinoabend, sondern machen ein Angebot - und hier geht es eben nicht um richtig oder falsch, sondern um das Moment der Auswahl an sich, in der sich ein Gegenüber zeigt."



In diesem Selbstverständnis will die Diagonale ein Ort sein, an dem "filmisches Wissen generiert und vermittelt wird, sie will Möglichkeiten der Auseinandersetzung bieten" - und zwar dem Publikum und den Filmschaffenden, so Pichler.