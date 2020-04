Haselsteiner über Kulturveranstaltungen: "Kinder, vergesst den Sommer!"

Am 31. März sagte der Unternehmer Hans Peter Haselsteiner die Sommerfestspiele Erl ab, die von 9. Juli bis 2. August 2020 eingeplant waren. Man müsse „zur Kenntnis nehmen, dass die Ansammlung von Menschen in größerer Zahl mindestens bis zum Herbst des Jahres nicht gestattet werden wird“, hieß es in einer Aussendung. Man werde bis zum Herbst „keine Proben, geschweige denn Aufführungen vor Publikum abhalten können“.