Hartmann über Bachler: Streit um die Burg

KURIER: Ihr Amtsvorgänger als Burgchef, Nikolaus Bachler, jetzt Operndirektor in München, kritisierte im KURIER die Entwicklung des Burgtheaters. Was sagen Sie dazu?

Matthias Hartmann: Ich äußere mich in den Medien nie über Kollegen. Und der Herr Bachler hat das in der Vergangenheit auch so gehalten, ich erachtete das als respektvolle Regelung. Dass jetzt aus München solche Wortmeldungen kommen, kann ich mir nur mit der Tatsache erklären, dass das Burgtheater besonders gut besucht ist und er nach Erklärungen dafür ringt. Er glaubt offenbar, sich rechtfertigen zu müssen, dass es bei ihm nicht so gut lief.

Bachler spricht von "Boulevardisierung".

Ich stehe dazu, zu Silvester eine gut gemachte Boulevardkomödie zu zeigen. Bei ihm gab sogar mehr Boulevardkomödien, wir machen dafür mehr als doppelt so viele Uraufführungen.

Bachler sagt, Burg und Josefstadt nähern sich an.

Wo er das her hat, weiß ich nicht, bei uns ist er nie gewesen. Es ist ja ganz interessant, dass er auch meint, man würde in Deutschland nichts hören vom Burgtheater. Die Wahrheit ist: Man hat in der Zeit, als er in Wien war, nichts von ihm gehört. Und auch wenig gesehen, weil er in seinen letzten drei Burg-Jahren ja meistens schon in München war. Ich habe damals ein interessantes Erlebnis gehabt. Als ich wegen meines Schlüsselbeins im Lorenz-Böhler-Spital war, fragte mich die Ärztin, was ich als Nächstes am Burgtheater machen würde. Ich antwortete, ich bin noch gar nicht am Burgtheater, ich bin erst in der Vorbereitung. Ah, sagte die Ärtzin, dann ist da immer noch der Peymann?