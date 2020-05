Hartmann-Interview: Gegen Leiden im Theater

Sie sagten bei der Spielplanpräsentation, das Stück gehe nur ins Repertoire, wenn es gut ankommt. Aber das wird es mit ziemlicher Sicherheit.

Ich hoffe es! (klopft dreimal auf den Holzboden seines Büros). Die Besetzung ist toll. Heute hat Sunnyi Melles auf der Probe gesagt: "Ich weiß nicht, warum ich mit ihm flirte, ich mache das instinktiv". Es gibt keinen Menschen, der das Wort "instinktiv" derartig authentisch ausdrücken kann wie sie. Oder Dorothee Hartinger! Herrlich, was sie für eine prüde Sehnsucht entwickelt. Es ist eine schöne neue Erfahrung für mich, mit dieser Frau zu arbeiten.



Dazu Michael Maertens, Roland Koch, Martin Schwab ... Wäre man böse, könnte man sagen: Mit dieser Besetzung könnten Sie auch das Telefonbuch spielen und es würde auch funktionieren.

(lacht). Aber das Stück ist überraschend gut. Es handelt wie immer bei gutem Theater von Krisen und Katastrophen und keineswegs vom lustigen Sexleben auf dem Lande. Es ist wie Woody Allen sagt: Man kann sich entweder darüber ärgern, dass das Leben furchtbar ist. Oder man kann, weil es so furchtbar ist, schon wieder darüber lachen. Und er zählt sich zur zweiten Sorte von Menschen.



Ist das der Grund, warum Sie Woody Allen so mögen?

Ich glaube schon. Ich finde in allem Tragischen auch immer etwas Komisches. Ich halte es für so seltsam "deutsch", wenn die Menschen so verbissen im Theater leiden müssen, um Wahrheit empfinden zu können. Ich kann mit der Schwester der Tragödie, der Komödie, der Groteske, die Wahrheit oft besser herausbringen als mit dem Pathos der richtig gemeinten Schwere.



Ist das in Wien anders?

Ja. Man gibt uns ja Recht, das Theater wird geradezu gestürmt, auch über den "Idealen Mann" oder den "Zerbrochnen Krug" kann man lachen. Ich möchte es ja gar nicht laut sagen, aber wir hatten letztes Jahr ein Rekordjahr und wir werden es dieses Jahr wohl noch toppen. Wir machen es uns damit schwer, denn es kann ja nicht immer nur nach oben gehen. Und dann haben wir vielleicht zwei Prozent verloren und dann heißt es ...



Burgtheater in der Krise!

Genau! (lacht) So ist es.