Burg kann "so nicht mehr existieren"

Und weiter: „Dieses Theater kann so, wie es heute ist, nicht existieren, ohne mehr Geld auszugeben, als es bekommt. Mit jedem Tag, an dem dieses Theater arbeitet, entstehen Forderungen gegenüber dem Staat, der es erhalten will. Betriebswirtschaftlich gesprochen heißt das: Mit jedem Tag, an dem das Burgtheater so arbeitet, wie Sie, liebe Politiker, es voraussetzen, entstehen Schulden. Dieses Theater, von dem wir träumen, gibt es in Wahrheit nur dann, wenn die Politik dieses Landes sagt, ob sie es so haben will, wie es ist, oder eine abgespeckte Version davon haben möchte. Also: weniger Ensemble, weniger Theater, weniger Programm, kein Kinderstück mehr, kein Akademietheater.“

Hartmanns Appell an die Politik: „Sie sind jetzt an der Reihe zu entscheiden. Das ist Kulturpolitik. Dieser Aufgabe müssen Sie sich stellen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, aber Sie können sich vor dieser Aufgabe nicht drücken.“

Das Publikum beim Festakt reagierte mit tosendem Applaus. Kulturminsterin Claudia Schmied erklärte sich mit Hartmann solidarisch, was sie leicht tun kann, denn sie verlässt das Amt. Bundespräsident Heinz Fischer verweigerte Hartmanns Rede den Beifall und wirkte indigniert. Weitere Politiker waren bei dem Festakt übrigens nicht anwesend.

Hartmann zeigte sich darüber nicht überrascht – die Politik halte sich nach der Wahl bedeckt. „Aber Kulturpolitik bedeutet, Entscheidungen zu treffen – sie können die Augen nicht mehr verschließen.“

Dass diese Entscheidungen dringend nötig sind, weiß man eigentlich auch schon wieder seit März dieses Jahres: Damals lieferte die Bilanz der dem Burgtheater übergeordneten Bundestheater-Holding den notwendigen Augenöffner bezüglich der Budgetnöte des Hauses.