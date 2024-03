"Harry Potter"-Star über erwachsene Fans: "Sollten darüber hinweg sein"

Fast 27 Jahre ist es her, dass das erste "Harry Potter" -Buch auf den Markt kam. Damals, im Juni 1997, war noch nicht abzusehen, welchen Hype die Saga auslösen würde. Die Filme und Bücher der Autorin J.K. Rowling erfreuen sich auch nach dem Ende der Reihe - der letzte Film kam 2011 in die Kinos - großer Beliebtheit bei Jung und Alt.

Eine, die die Begeisterung der Erwachsenen nicht nachvollziehen kann, ist die Schauspielerin Miriam Margolyes, die in den Filmen die Kräuterhexe Pomona Sprout spielt. In einem Interview mit dem neuseeländischen Sender 1News sagte sie kürzlich: "Man sollte darüber hinweg sein. Ich meine, es ist 25 Jahre her und es ist für Kinder (...) Sie bleiben darin stecken."