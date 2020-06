Harald Serafin erobert Frankreich

Die Operette dem Publikum näherbringen – das will Serafin heuer auch ein letztes Mal als Intendant der Seefestspiele Mörbisch. Ab 12. Juli zeigt man am Neusiedler See „Die Fledermaus“ von Johann Strauß. In absoluter Top-Besetzung: Helmuth Lohner führt Regie und spielt den Frosch; Serafin gibt den Frank. Sohn Daniel („Er ist ja so hochbegabt“, so der Papa) ist Dr. Falke, Daniela Fally singt die Adele. Weiters dabei sind Alexandra Reinprecht und Herbert Lippert. Serafin: „Nach 20 Jahren als Intendant der Seefestspiele wollte ich dem Publikum noch einmal etwas Besonders bieten.“ Nachsatz: „Und was die große Szene zwischen Frank und Frosch im dritten Akt anlangt, habe ich dem Helmuth Lohner schon gesagt: ,Bitte etwas mehr Frank und weniger Frosch.‘“