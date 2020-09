Harald Krassnitzer: "Ich bin eher der Jo-Jo-Typ"

Krassnitzer-Festspiele im ORF

Ob als „Bergdoktor“, „Winzerkönig“, „Tatort“-Kommissar oder in zahlreichen weiteren Rollen – Harald Krassnitzer wird in jeder Rolle zum Publikumsliebling, begeistert regelmäßig ein Millionenpublikum in Österreich und über die Grenzen hinaus und wurde für seine schauspielerischen Leistungen mehrfach ausgezeichnet. ORF 2, ORF III und das Landesstudio Salzburg widmen Harald Krassnitzer, der am 10. September seinen 60. Geburtstag feiert, einen umfassenden Programmschwerpunkt: Mit dem ORF-Krimi „Pumpen“ eröffnet er in einer seiner Paraderollen als Moritz Eisner am Sonntag, dem 6. September 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2 gemeinsam mit Adele Neuhauser die neue „Tatort“-Saison.

Zuvor begibt sich Krassnitzer im Rahmen der ORF-„matinee“ noch einmal an seine persönlichen „Orte der Kindheit“ (6. September, 9.05 Uhr, ORF 2) im Salzburger Land. „Salzburg heute“ (19.00 Uhr), Radio Salzburg und https://salzburg.ORF.at/ präsentieren am Donnerstag, dem 10. September, weiters ein Porträt mit ausführlichem Interview mit dem Jubilar.

Zum Fall "Pumpen“

Das österreichische Erfolgsduo eröffnet die neue „Tatort“-Saison: „Pumpen“ steht am Sonntag, dem 6. September, um 20.15 Uhr in ORF 2 auf dem Dienstplan, wenn die Spurensuche Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser im 23. gemeinsamen Krimi in ein Fitnessstudio führt. Steckt Handel mit verbotenen Substanzen hinter der Tat, oder ist es doch ein ganz anderes Motiv, das mit dem Mordfall zu tun hat? Neben Krassnitzer und Neuhauser standen für diesen neuesten ORF-„Tatort“ u. a. auch wieder Thomas Stipsits, Hubert Kramar und Günter Franzmeier sowie die beiden mit dem Österreichischen Filmpreis 2019 ausgezeichneten Anton Noori und Laurence Rupp vor der Kamera. Andreas Kopriva feiert mit „Pumpen“ sein „Tatort“-Regie-Debüt. Für das Drehbuch zeichnen – ebenfalls erstmals – Robert Buchschwenter und Karin Lomot verantwortlich.

Leichte Unterhaltung mit Krassnitzer: „Hochzeit in Rom“

Eine bevorstehende „Hochzeit in Rom“ führt Harald Krassnitzer und Ann-Kathrin Kramer am Sonntag, dem 6. September, um 14.30 Uhr in ORF 2 in die italienische Hauptstadt. Doch schon beim Treffen der Eltern des Brautpaares kommt so manch gut gehütetes Geheimnis ans Licht – und die geplanten Feierlichkeiten werden zu einer großen Herausforderung. In Olaf Kreinsens Liebeskomödie spielen u. a. auch Matthias Zera, Federica Sabatini, Ricky Tognazzi, Stefania Rocca und Annika Ernst.

Außerdem findet sich das TV-Publikum gemeinsam mit „Familie Wöhler auf Mallorca“ (9. September, 20.15 Uhr, ORF 2) wieder. Bei einer gemeinsamen Bergtour soll der Familienfrieden wieder hergestellt werden – doch das Vorhaben gestaltet sich weitaus schwieriger als gedacht. Neben Publikumsliebling Harald Krassnitzer sind in diesem Spielfilm u. a. Michael Gwisdek, Tino Mewes und Jennifer Ulrich zu sehen.

Am Samstag (12. September) steht „Meine fremde Frau“ auf dem Programm in ORF 2: Zu ebendieser wird Ursula Strauss, die sich nach einem Autounfall an nichts und niemanden – und so auch nicht an TV-Ehemann Harald Krassnitzer – erinnern kann. Und schließlich stellt sich auch heraus, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Unfall handeln kann ... Neben Strauss und Krassnitzer sind Dominik Warta, Nicholas Ofczarek, Philipp Hochmair, Cornelius Obonya und Juergen Maurer Teil der hochkarätigen rot-weiß-roten Besetzung.

Filmschwerpunkt in ORF III

Auch ORF III Kultur und Information gratuliert Harald Krassnitzer zu seinem runden Geburtstag. Zu sehen ist u.a. die Komödie „Trau niemals deiner Frau“ (21.50 Uhr) . Mit dem Zweiteiler „Die Dickköpfe“ – mit Ottfried Fischer und Harald Krassnitzer in den Hauptrollen – wird der Schwerpunkt am Samstag, dem 12. September, ab 10.55 Uhr fortgesetzt, gefolgt von den Fernsehfilmen „Der Wettbewerb“ (14.00 Uhr) und „Gefährliche Gefühle“ (15.30 Uhr), in denen Krassnitzer ebenfalls in einer Hauptrolle zu sehen ist.

Die Sendungen des Harald-Krassnitzer-Schwerpunkts werden, sofern die entsprechenden Online-Lizenzrechte vorhanden sind, auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt.