Hannah Höch: Die Chefmonteurin im Bildmaschinenraum

„Höch war die erste Künstlerin überhaupt, die das Phänomen der alltäglichen Bilderflut zu einem Thema der Kunst gemacht haben“, sagt Kurator Martin Waldmeier, der das Werk Höchs zunächst für das Zentrum Paul Klee in Bern und nun für das Belvedere aufbereitete (bis 6. 10.). Der Rahmen spannt sich von frühen Arbeiten, die die in Gotha geborene Künstlerin als einzige Frau in den Kreis der Berliner Dadaisten brachte, bis zu späten Werken, die sie, zurückgezogen in einem Gartenhaus nahe Berlin lebend, schuf.