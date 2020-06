Hanekes historische Titelverteidigung in Cannes

Niemals zuvor in der Geschichte der Filmfestspiele von Cannes hat ein Regisseur so kurzfristig hintereinander die Goldene Palme bekommen wie Michael Haneke. Ohnehin gelang es bisher nur sieben Regisseuren, einen derartigen Zweifachsieg zu erzielen. So gesehen war es überraschend und doch auch irgendwie erwartbar, dass Haneke – bereits 2009 für "Das weiße Band" ausgezeichnet – für "Amour" erneut die höchste Auszeichnung erringen konnte.

"Amour", das zärtlich-grausame Liebesdrama um ein altes Musiker-Ehepaar in den letzten Wochen seines Lebens, zählte von Anfang an zum Favoriten dieses Festivals. Man war sich einig, dass Haneke einen für ihn ungewohnten, liebevollen Blick auf die Menschen geworfen und damit ein grandios-berührendes, zutiefst erschütterndes Filmmeisterwerk geschaffen hatte.

"Lange Zeit war ich darauf abgestempelt, ein Spezialist für Gewalt zu sein", sagte Haneke in Cannes: "Journalisten suchen immer nach Labels. Ich selbst möchte mir aber keinerlei Grenzen setzten."

Ob er ein Romantiker geworden sei? "Wenn Sie wollen", so Haneke leutselig, "damit habe ich kein Problem."

Persönliche Erfahrungen in der Familie haben ihn dazu gebracht, einen Film über das Sterben eines geliebten Menschen zu machen: "Gleichzeitig ist ,Amour" aber auch der Ausdruck eines Versprechens, das meine Frau und ich uns gegeben haben: Wenn wir je in so eine Situation kommen, uns nicht allein zu lassen."

Hanekes fantastische Hauptdarsteller – der große alte Mann des französischen Kinos, Jean-Louis Trintignant, und die hervorragende Emmanuelle Riva – trugen maßgeblich zum Erfolg dieses eindringlichen Meisterstücks bei.

Wie Jury-Präsident Nanni Moretti verlautete, wurde innerhalb der Jury debattiert, die Schauspieler mit Auszeichnungen zu ehren. Doch die Goldene Palme sei eben die Goldene Palme, so Moretti. Und Mehrfachauszeichnungen wären nicht möglich.

Dass ein Österreicher damit die Goldene Palme gewonnen hat, steht außer Frage. Aber ist "Amour" ein "österreichischer" Film? Die Besetzung ist rein französisch, die Produktionsmittel kommen aus Österreich, Deutschland und Frankreich. Aber natürlich: Auf­seiten der Politik wird der Sieg des österreichischen Kinos gefeiert, obwohl kein politischer Vertreter es der Mühe wert gefunden hatte, zu den Premieren von Haneke oder Ulrich Seidl nach Cannes zu reisen.