Han Solo schmiert an der Kinokassa ab (zumindest relativ)

Han Solo kann vieles - aber offenbar nicht gegen die aufkommende Star-Wars-Müdigkeit gewinnen: Der neueste Film aus der Reihe hat einen (relativ) schwachen Start hingelegt. 83,3 Millionen Dollar hat der Streifen mit Alden Ehrenreich bis Sonntag in Nordamerika eingenommen, Zählt man den Montags-Feiertag (in den USA) hinzu, sollen es mehr 101 Millionen Dollar werden. Das ist viel Geld - außer für Filme der lukrativen Weltraum-Soap-Opera. Disney hatte mit 140 Millionen gerechnet, berichtet die New York Times.

Zum Vergleich: “Rogue One” hat 155 Million in den ersten drei Tagen eingenommen, “ Star Wars: The Last Jedi” 220 Millionen.

International nahm "Han Solo" überhaupt nur 65 Millionen Dollar ein.