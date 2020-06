Hamlet: Mittelschwere Theatersensation im TAG

Wer einen rasanten, klugen, hoch witzigen und tief tragischen, sehr modernen und doch ganz nah am Original gebauten "Hamlet" sehen will, der muss sich in die Gumpendorfer Straße 67 im sechsten Wiener Bezirk bequemen. Die spannendste Theateraufführung seit langer Zeit in Wien gelang ausgerechnet einer kleinen, finanziell derzeit schwer darbenden Off-Bühne.