Hamburger Theater Festival: Überraschungsprojekt mit Moretti

Die Schauspielerin Sophie Rois ist in einer Solo-Performance in „Sophie Rois fährt gegen die Wand im Deutschen Theater“ nach dem Roman „Die Wand“ der österreichischen Autorin Marlen Haushofer zu sehen.

Eine weitere Soloperformance zeigt der Schauspieler Nico Holonics in der Inszenierung „Die Blechtrommel“ von Günter Grass, eine Produktion des Berliner Ensembles, Regie führt Oliver Reese.

Die einstigen Thalia-Protagonisten und Bühnenstars Peter Jordan und Maren Eggert, die jüngst mit dem Silbernen Bären für ihre Rolle im Kinofilm „Ich bin dein Mensch“ ausgezeichnet wurde, treffen im St. Pauli Theater auf ihren ehemaligen Kollegen Hans Löw. Dort zeigen die drei unter der Regie von John von Düffel eine Leseprobe vom Beziehungsdrama „Totentanz“ von August Strindberg.