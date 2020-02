Halbzeitansprache von Rudi Schöller: Das schlimmste sind die Millennials

Nach der lockern Aufwärmphase wird es intimer: Rudi Schöller denkt ruhig auf der Bühne sitzend über sich, sein bisheriges Leben und die Gesellschaft nach, die sich seit seiner Kindheit am Land doch verändert hat. Hat man früher eines nach dem anderen gemacht, so muss man plötzlich alles auf einmal und in doppelter Geschwindigkeit erledigen. Aber schon seine Oma wusste: Man kann nicht mit einem Arsch auf zwei Kirtagen tanzen.

Seine To-do-Liste verhält sich übrigens wie ein Regenwurm, "kaum halbiert man sie, wächst doppelt so viel nach". Für alles fehlt ihm die Zeit. Freunde sieht er oft nur in den Sozialen Medien, die er aber gar nicht mag. Denn dort wimmelt es an geschönten Bildern, hochgelanden von Influancerinnen, die Geld damit verdienen, andere zu beeinflussen. Am schlimmsten seinen aber die Millennials. Warum? Das erklärt er danach minutenlang.

Schöller tappt in seinem Programm (Regie: Petra Dobetsberger) aber nicht in die "Früher war alles besser"-Falle, raunzt und sudert das Publikum nicht an. Sondern kommentiert ruhig und gelassen das, was er als Mann, der mittlerweile auf Ü40-Partys gehen darf, so um sich herum sieht. Er erzählt Geschichten, vermengt Philosophisches mit Banalem und erinnert sich immer wieder an seine Oma, die immer "Herr im Haus war". Eine frühe Feministin sei sie gewesen, die Oma, die dem Opa, wenn er mal wieder nicht gespurt hat, einfach Germknödel kochte, weil er die kaum runterbrachte.