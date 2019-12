Kulturbestellung: Anfrage zu Staatsopern-Besetzung angekündigt

SPÖ-Kultursprecher Thomas Drozda, unter dessen Ägide als Kulturminister Eike Schmidt gegenüber Sabine Haag als neuer KHM-Generaldirektor vorgezogen worden war, äußerte sich lediglich zur Staatsopern-Personalie. Diese werfe „sehr viele Fragen auf“. Auch er kündigte eine Behandlung im Parlament an. Die ÖVP-Politikerin habe ihre berufliche Vergangenheit bei den „ Casinos Austria“ gearbeitet, sei aber bisher in Opernzusammenhängen „nie in Erscheinung getreten“.

Lob für „zwei wichtige kulturelle Entscheidungen“ für „zwei Frauen“ gab es seitens der ÖVP. Kultursprecherin Maria Großbauer gratulierte Haag und Bohuslav zur Bestellung: „Beide Frauen haben in ihren jeweiligen Wirkungsbereichen schon gezeigt, dass sie mit großer Kompetenz und Erfahrung agieren.“