Gwyneth Paltrows Ski-Unfall wird zum Musical

So viel Glamour und Drama, das schreit nach einer künstlerischen Verwertung. In einem Musical, was sonst. In London hat daher im Dezember das Musical „Gwyneth Goes Skiing“ Premiere. Verantwortlich zeichnet eine Produktionsfirma mit dem verheißungsvollen Namen „Awkward Productions“, die Musik stammt vom US-Songwriter Leland, der schon für Selena Gomez geschrieben hat.

Der Slogan lautet: „Auf den Pisten von Deer Valley stießen ihre Welten aufeinander, und sie selbst auch – buchstäblich. Autsch. Sieben Jahre später gingen sie vor Gericht. Doppel-Autsch.“ Gwyneth Paltrow wird gespielt von Linus Karp, zuvor zu sehen als Diana im Musical „Diana – the untold and untrue story“.