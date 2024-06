Gute Barbie, böse Barbie: Ein Spielzeug und der Rassismus

Wenn Sie jetzt die Augen schließen und an eine Barbie-Puppe denken, werden Sie wahrscheinlich folgendes Bild vor Augen haben: Eine Blondine mit weißer Haut, blauen Augen, makelloser Haut und Modelfigur. Sie sehen also den Spielzeugklassiker aus dem Hause Mattel vor sich, der seit über 60 Jahren (in unterschiedlichen Versionen) erfolgreich im Handel verkauft wird.

Eine schwarze Barbie gab es hingegen lange Zeit nicht. In den USA waren Puppen mit dunklem Teint sogar bis in die 1960er-Jahre verboten, wie es in der Dokumentation „Black Barbie“ (abrufbar auf Netflix) heißt.