Gunkl: "Blödheit ist wie Hornhaut - jeder hat die Anlagen dazu“

Auf Ihrer Homepage veröffentlichen Sie täglich den Tipp des Tages. Wie kam es dazu? Und haben Sie einen Tipp des Tages für unsere Leserinnen und Leser?

Den Tipp des Tages habe ich mir irgendwann eingebildet, weil ich die Idee lustig gefunden habe, jeden Tag irgendwas Abseitiges in die Welt zu stellen. Allerdings habe ich mir dabei nicht überlegt, dass ich dabei kein Ende festgelegt habe. Und weil ich titeltreu bin, gibt es das seit über zwanzig Jahren. Das meiste dabei ist, wie bereits gesagt, abseitig, aber ein paar Tipps sind schon sinnvoll. Zum Beispiel: Vermeiden Sie Gespräche, in denen die Frage „Wie hast du das gemeint?“ berechtigt ist.

Wie können Sie sich als "Experte für eh alles", wie sie in Alfred Dorfers TV-Show "Dorfers Donnerstalk" bezeichnet wurden, den Krieg in der Ukraine erklären?

Das ist das erste Mal, dass von mir eine Kriegserklärung verlangt wird. Das hat, denke ich, ohne da auch nur irgendeinen Anspruch auf Gültigkeit, die den Rahmen einer sehr privaten Einschätzung überragt, zu beanspruchen, viele - auf jeden Fall einige - Gründe. Österreich hat sich erst im zweiten Anlauf damit abgefunden, kein Reich mehr zu sein, sondern nur noch so zu heißen. Putin tut sich da offenbar ein wenig schwerer, zumal das was vom zerfallenen Reich übrig ist, immer noch das flächengrößte Land ist. Karl Kraus hat als eine Ursache für den ersten Weltkrieg ausgemacht, dass die Politiker die Presse zu lang belogen haben, und dann geglaubt haben, was in der Zeitung steht. Man kann befürchten, daß Putin seine Propaganda mittlerweile selbst glaubt. Ein Land, das sozusagen vor seiner Türe den Schritt aus dem Potentatentum macht, in dem ein Komiker Präsident wird, indem er die Marionette Putins ablöst, das ist ein Beispiel fürs russische Volk, das er nicht dulden will. Und es gibt Menschen, die Macht wollen. Und es ist naiv, zu glauben, so jemand ist zufrieden, wenn er Macht hat. Das denken Menschen, die diese Machtfixierung nicht haben. So einer will Macht nicht nur haben, er will sie ausüben. Ein äußerer Feind ist außerdem immer gut, um von inneren Problemen abzulenken. Aber es gibt bestimmt noch ein paar Gründe, die hier anzuführen erstens mehr Wissen um die geopolitischen Zusammenhänge erfordert, und außerdem mehr Platz und Zeit braucht, als es hier geboten scheint.

Sie reden gerne in Schachtelsätzen, machen also das, was im Deutschunterricht verpönt ist. Warum Schachtelsätze? Und was zeichnet einen guten Schachtelsatz aus?

Manchmal sind Schachtelsätze die beste Möglichkeit, komplexere Zusammenhänge darzustellen. Und sie ermöglichen es auch, als formaler Schuss vor den Bug (wenn mir diese kriegsmarinöse Metapher gestattet ist) beim Publikum Aufmerksamkeit zu wecken. Was bei Schachtelsätzen auf einer Bühne wichtig ist, ist Verständlichkeit, die aber nur zum Teil aus dem Geschriebenen zum größten Teil aber aus der Betonung, die sich alleine daraus beziehen kann, dass der Vortragende genau weiß, was er da und warum er es so sagt, kommt.

Glauben Sie eigentlich an irgendwas?

Ich hüte mich zu glauben, man kommt mit Annahmen weit sauberer durchs Leben. Das woran geglaubt wird, wird auch gegen unbestreitbare Widerlegungen verteidigt, weil der Gläubige sich selbst in der Geglaubte hineingießt, und daher nicht nur der Inhalt des Geglaubten, sondern der Gläubige gleich mit bedroht sind.

Welchen Stellenwert in Ihrem Leben hat die Musik?

Musik ist mir sehr wichtig. Mit Big-Band-Jazz bin ich aufgewachsen. Ein guter Bläsersatz ist nach wie vor etwas, was mich fröhlich stimmt. Als Beispiel sei hier Tower of Power angeführt.