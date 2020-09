Gunkl: Abendfüllendes Abschweifen zwischen Plexiglas

Lieber nicht tanzen

So erklärt Paal zum Beispiel, dass Sprache eh wichtig ist, denn: „Wenn ich das, was ich Ihnen erzählen will, tanzen müsste, würden Generationen an Waldorfpädagogen in den Selbstmord getrieben.“

An anderer Stelle sagt er sogar: "Ich finde Sprache toll: Man hat dauernd was im Mund und wird davon trotzdem nicht dick."

Das Wittgensteinsche Schweigen über das, worüber man nicht sprechen könne, helfe schließlich auch nicht weiter.

Und: Sogar Paarhufer könnten den Gehalt von Konditionalsätzen vermitteln: „Waunn’s is, hau’ i di nieder.“

Pavian-Paarungen

Über das Imponiergehabe in der Tierwelt scheint Paal überhaupt besonders gern zu parlieren. Dscheladas zum Beispiel. Die markanten Fangzänge dieser afrikanischen Paviangattung würden wohl nicht dazu dienen, während des Verzehrs von Grünzeug „Heuschrecken zu überwältigen“. Es gehe schlicht um Angeberei und Auslese. Die Dschelada-Mannsbilder machen die Rechnung aber ohne ihre Weibchen, die sich unabhängig von der Begutachtung der Hauer lieber so manch „kleinwüchsigen Lustknaben“ angeln. Diese würden sich dann aber schnell wieder schleichen, bevor es um die Aufzucht der Jungen geht. Schließlich drohe auch die Gefahr, von den Alphas „aus dem Pelz geprügelt“ zu werden.

Der Mensch könne im Gegensatz dazu aber auch über Dinge reden, „die noch nicht sind“, das nenne man Planung. Oder über Dinge, „die nicht mehr sind“, das ist die Geschichte.

Untergut

Das Abschweifen in die Geschichtswissenschaft setzt an dem Zeitpunkt an, als die Menschen erkennen, dass es „untergut“ ist, „die eigene Wohnhöhle zu latrinieren“. Dann erörtert Paal, dass das Geschichtestudium zu seiner Zeit lediglich eine Aneinanderreihung von Schlachten bot. Das sei so, als würde man bei einer Autofahrt auf der Westautobahn zwischen Wien und Salzburg jede Abzweigung ansteuern, während der Hauptstrom, wo’s wirklich weitergeht, nicht beachtet würde: Der Alltag.

Dass Paal jede noch so unerwartete Abzweigung im Denken ansteuert, macht auch dieses Programm zu einem gehirnzellenfordernden Erlebnis.

Pausenaufgabe

Vor der Pause gibt es noch eine Denkaufgabe: Man möge sich einen außerhalb des unendlichen Raumes gelegenen Punkt denken. Nach der Pause bestätigt sich die Vermutung: Das geht gar nicht, weil man sich ohne räumlichen Bezug nichts vorstellen könne. Man könne höchstens versuchen, sich vorzustellen, dass der Punkt an einem anderen Tag gesetzt wird. Sein Rat: „Aber versuchen Sie’s nicht. Man verhaut sich den Abend!“