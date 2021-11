Gugging zeigt Ausnahmekünstler „in unserem Sovaränem Österreich“

Bei Korec überwiegen dagegen sexuelle Fantasien und Vorstellungen von Zirkus-Szenarien, in denen der Künstler sich selbst als Dompteur imaginierte. Ida Buchmann wiederum flüchtete sich aus einer Welt, die ihr vermutlich nie ausreichend emotionalen Halt geboten hatte, in eine mitunter fast schlagerhafte Parallelwelt. Romantische Lieder, die sie gern vor sich hin sang, finden sich in ihren Bildern verschriftlicht und verbildlicht: „Es ist das Herz das für Dich lebte, es ist das Herz (Symbol)“ steht da neben einer in kräftigen Strichen gezogenen Frauenfigur.