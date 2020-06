Gruppenfoto mit Knalleffekt

Das mitleidige Lächeln unseres Online-Chefs hätten Sie sehen müssen! Ja, okay, ich bin ein Dinosaurier, klebe noch immer (aber immer seltener) echte Fotos in echte Alben. Kürzlich wurde ich sogar bestätigt, dass das doch nicht ganz jenseits ist. Nach einem Einbruch bei Freunden war nicht nur der Computer weg, sondern auch das Fotomaterial der letzten Monate. Oh Jammer! Aber ich gebe zu, dass der Variantenreichtum meiner Alben bis auf wenige Ausnahmen enden wollend ist: Familienfotos. Reisefotos. Plus die immer gleichen Gruppenbilder derselben Freundesrunde beim Skifahren, im Tennisurlaub, beim Kochen, Wandern und Feiern.

Mit unermüdlichem Einsatz scheucht S. uns vor ihre Kamera. Und jedesmal lästert irgendjemand (allen voran: ihr Mann) oder versucht zu entfliehen (ihre Tochter). Der Nachwuchs fand das immer besonders ätzend. Doch S. blieb gnadenlos, und wir sind ihr heimlich dankbar. Denn sie ist die Foto-Chronistin der losen Truppe, scheut dafür keinen Kraftaufwand und purzelte dafür auch schon einmal, mit der Kamera bewaffnet, rücklings in einen Skihang.