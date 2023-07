Gründungs-Schlagzeuger der EAV: Anders Stenmo gestorben

Anders Stenmo, der 1977 u. a. mit Thomas Spitzer die Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV) gründete und später ein Drehbuchautor u. a. für die Serie "Dolce Vita" wurde, ist tot, wie der KURIER aus seinem persönlichen Umfeld erfahren hat. Der gebürtige Schwede starb demnach 67-jährig.

Stenmo wirkte an so legendären Alben wie "Geld oder Leben" und "Liebe, Tod & Teufel" mit. Bei den Konzerten der Band trat er u. a. als "Sandlerkönig Eberhard" oder als "Würger" auch darstellerisch in Erscheinung.