Warum sich Ex-EAV-Mitglied Nino Holm für berühmten Wiener Sandler interessiert

„Wie wäre es, wenn man so etwas macht? Ich hab’ da einmal so etwas Ähnliches gesehen. Ähnlich, aber ganz anders. Die venezianischen Zwillinge als Oper in Englisch. Man hat nichts verstanden, aber das Prinzip, dass man Rockmusik und Oper auf die Bühne stellt und darüber redet, das hat mich fasziniert.“